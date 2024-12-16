Путин повысил в звании главу МВД Чечни

Главу министерства внутренних дел Чечни Аслана Ирасханова повысили до генерал-лейтенанта полиции указом президента РФ Владимира Путина. Текст указа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Присвоить специальное звание генерал-лейтенанта полиции Ирасханову Аслану Салмановичу», — указано в документе.

13 декабря Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Указ президента о награждении Кадырова был опубликован еще в феврале. В тексте документа говорилось, что награда присвоена главе Чечни за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

В том же месяце председатель парламента Чечни Магомед Даудов удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил военному корреспонденту Евгению Поддубному звание Героя России.