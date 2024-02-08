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Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед отечеством» II степени

Путин наградил Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед отечеством» II степени

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Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

В тексте документа утверждается, что награда присвоена Кадырову за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

Также отмечается, что председатель парламента Чечни Магомед Даудов удостоился ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

До этого президент России наградил министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

В июле глава государства наградил Хамзата Кадырова, племянника главы Чеченской республики Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Жена Рамзана Кадырова Медни также удостоилась награды из рук президента. Путин вручил ей знак отличия к званию «Мать-героиня».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о вручении Владимиру Путину ордена имени своего отца.

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