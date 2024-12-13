Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает ТАСС.

В распоряжении агентства имеется видео церемонии в Кремле, в ней приняли участие и другие награжденные. Официально об этом мероприятии не сообщалось.

Указ президента о награждении Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II был опубликован в феврале. В тексте документа говорилось, что награда присвоена Кадырову за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

Накануне Путин также наградил верховного муфтия России Талгата Таджуддина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. По словам муфтия, на российской стороне «и правда, и сила оружия, и сила духа».

Ранее сына Кадырова внесли в Книгу героев России.