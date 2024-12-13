Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством»

Путин вручил главе Чечни Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает ТАСС.

В распоряжении агентства имеется видео церемонии в Кремле, в ней приняли участие и другие награжденные. Официально об этом мероприятии не сообщалось.

Указ президента о награждении Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II был опубликован в феврале. В тексте документа говорилось, что награда присвоена Кадырову за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».

Накануне Путин также наградил верховного муфтия России Талгата Таджуддина орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. По словам муфтия, на российской стороне «и правда, и сила оружия, и сила духа».

Ранее сына Кадырова внесли в Книгу героев России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами