Протоирей о шоу в Киево-Печерской лавре: «Это глумление над наследием христиан»

Кулинарное шоу, проведенное в стенах Киево-Печерской лавры, является глумлением над христианским наследием. Это связано с западной программой по его уничтожению, заявил в беседе с RT сербский протоиерей, профессор Университета Восточного Сараево Дарко Ристов Джого.

«В Западной Европе и в США сейчас действует программа, направленная на полное уничтожение христианского наследия и глумление над ним», — заявил протоиерей.

Напомним, накануне украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Он признался, что, когда храм подчинялся УПЦ, не мог представить, что сможет проводить съемки в таком значимом месте. Верующие в соцсетях раскритиковали инициативу шеф-повара, а в РПЦ заявили, что шоу стало еще одним фактом издевательства над православными верующими в духе нынешнего киевского режима.

Позже адвокат Никита Чекман, представляющий интересы канонической Украинской православной церкви, сообщил, что направит заявления в правоохранительные органы и уполномоченному по правам человека на Украине по поводу оскорбления чувств миллионов верующих таким кощунством.

Ранее Львовская область похвасталась тем, что регион закрыл все приходы УПЦ.