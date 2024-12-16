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УПЦ готовит два обращения после «кулинарного шоу» в Киево-Печерской лавре

УПЦ обратится к правоохранителям из-за «кулинарного шоу» в Киево-Печерской лавре

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Evgeniy Maloletka/AP

Представляющий интересы канонической Украинской православной церкви адвокат Никита Чекман заявил, что направит заявления в правоохранительные органы и уполномоченному по правам человека на Украине после «кулинарного шоу» в стенах Киево-Печерской лавры. Его слова приводит Telegram-канал «Союз православных журналистов».

«Кстати, сейчас готовим заявления в правоохранительные органы и уполномоченному по правам человека по поводу оскорблений чувств миллионов верующих таким кощунством», — заявил Чекман.

В организации уточнили, что речь идет о кулинарном шоу, организованном в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко провел «кулинарное шоу» в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры 15 декабря. По его словам, когда храм подчинялся Украинской православной церкви (УПЦ), он и представить не мог, что сможет проводить съемки в таком значимом месте.

В свою очередь замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что проведение подобных мероприятий в Киево-Печерской лавре стало еще одним фактом издевательства над православными верующими в духе нынешних киевских властей.

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