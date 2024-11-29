Львовская область похвасталась тем, что регион закрыл все приходы УПЦ

Власти Львовской области первыми на Украине закрыли все приходы канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил в пятницу глава местной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Он назвал этот день историческим для Львовской области.

«Регион очистился от религиозных общин, которые подчиняются московскому патриархату», — написал Козицкий.

Он обратил внимание, что в 2014 году в регионе было 66 религиозных общин УПЦ, а в феврале 2022 года таких общин стало уже 54.

3 ноября сообщалось, что сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) устроили кинотеатр в захваченном Спасо-Преображенском соборе Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове. По словам народного депутата Верховной рады Артема Дмитрука, раскольническая ПЦУ захватила его в октябре 2023 года, выгнав прихожан и священников УПЦ, а теперь на амвоне перед Царскими вратами установили экран. Также, судя по кадрам, с иконостаса были удалены все иконы.

Ранее патриарх Кирилл призвал Россию не отгораживаться от мира пушками и танками.