В РПЦ назвали издевательством кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре

Проведение кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре стало еще одним фактом издевательства над православными верующими в духе нынешнего киевского режима. Об этом заявил ТАСС замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Проведение кулинарного шоу в церковном пространстве следует рассматривать в логике действий безбожной власти», — заявил собеседник агентства.

Кипшидзе добавил, что сначала у православных украинцев отняли храмы, а когда не смогли их наполнить прихожанами «даже для картинки», то храмы стали использоваться для выступлений украинского президента Владимира Зеленского и проведения всевозможных шоу.

«Издевательство над верующими, увы, стало нормой для действующих властей Украины», — подчеркнул священник.

В самой Украинской Православной церкви расценили произошедшее как пренебрежение религиозной традицией и святынями. В пресс-службе Ровненской епархии канонической церкви, в частности, напомнили, что православный храм — это прежде всего место, которое «посвящено молитве Господу, покаянию и духовному росту», а не пространство для «гастрономических экспериментов или развлекательных мероприятий».

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры 15 декабря. По его словам, когда храм подчинялся УПЦ, он и представить не мог, что сможет проводить съемки в таком значимом месте.

Ранее на Украине военкомы похитили священника УПЦ.