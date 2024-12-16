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В РПЦ назвали издевательством кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре

В РПЦ назвали кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре издевательством

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Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Проведение кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре стало еще одним фактом издевательства над православными верующими в духе нынешнего киевского режима. Об этом заявил ТАСС замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Проведение кулинарного шоу в церковном пространстве следует рассматривать в логике действий безбожной власти», — заявил собеседник агентства.

Кипшидзе добавил, что сначала у православных украинцев отняли храмы, а когда не смогли их наполнить прихожанами «даже для картинки», то храмы стали использоваться для выступлений украинского президента Владимира Зеленского и проведения всевозможных шоу.

«Издевательство над верующими, увы, стало нормой для действующих властей Украины», — подчеркнул священник.

В самой Украинской Православной церкви расценили произошедшее как пренебрежение религиозной традицией и святынями. В пресс-службе Ровненской епархии канонической церкви, в частности, напомнили, что православный храм — это прежде всего место, которое «посвящено молитве Господу, покаянию и духовному росту», а не пространство для «гастрономических экспериментов или развлекательных мероприятий».

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры 15 декабря. По его словам, когда храм подчинялся УПЦ, он и представить не мог, что сможет проводить съемки в таком значимом месте.

Ранее на Украине военкомы похитили священника УПЦ.

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