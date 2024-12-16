Глава Минздрава рассказал о востребованности онковакцины РФ

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что от других стран есть запрос на российскую онковакцину. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня эти разработки идут. Идет строительство производственной площадки. Да, запросы есть, интерес есть», — заявил он.

По словам главы Минздрава, в 2025 году специалисты начнут использовать вакцину в рамках клинических испытаний.

Российскую мРНК-вакцину от рака разрабатывают в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России. Как отмечает директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, разрешение на применение препарата на пациентах-добровольцах может быть получено уже в январе 2025 года. Первыми его могут получить онкологические больные на поздних стадиях.

14 декабря в Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что отечественная мРНК-вакцина от рака «Энтеромикс» будет бесплатной для пациентов. По данным ведомства, онкологическая вакцина показала высокую эффективность в ходе доклинических исследований. Минздрав и Росздравнадзор выдали разрешение на набор исследовательской группы для проведения клинических испытаний.

Ранее ученый назвал главную особенность российской вакцины от рака.