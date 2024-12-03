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Ученый назвал главную особенность российской вакцины от рака

Профессор Беляев: вакцина от рака будет создаваться для конкретного пациента

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Вакцина от рака будет персонифицирована по антигенам конкретной опухоли конкретного пациента. Это не профилактический, а именно лечебный препарат, рассказал директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, д.м.н., профессор, главный онколог СЗФО РФ Алексей Беляев в пресс-центре Общественной Службы Новостей.

Ученый напомнил, что все вакцины делятся на лечебные и профилактические. К примеру, при укусе змеи или отравлении грибами пострадавшему вводят лечебные препараты — антитела, которые активируют работу иммунитета. Подобный механизм действия будет у новой мРНК-вакцины от рака, пояснил профессор, подчеркнув, что созданная на базе института Гамалеи платформа для ее производства – это большой прорыв.

«Они берут опухолевую ткань, получают код антигенов, по которым организм видит эту опухоль. Потом они синтезируют в лаборатории эти соответствующие белки и на каком-то носителе вводят в организм и активируют иммунную систему пациента для борьбы с опухолью», — объяснил Беляев.

Так как вакцина будет персонифицированной, то есть отдельно созданной для каждого пациента, специалисты ожидают, что она будет иметь еще больший эффект, заключил профессор.

Напомним, российскую мРНК-вакцину от рака разрабатывают в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России. Как отмечает директор центра Александр Гинцбург, разрешение на применение препарата на пациентах-добровольцах может быть получено уже в январе 2025 года. Первыми его могут получить онкологические больные на поздних стадиях.

Ранее стало известно, смогут ли регионы производить вакцину от рака.

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