Стало известно, когда российскую вакцину от рака начнут испытывать на людях

МРНК-вакцину против рака, разработку которой ведут в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, могут начать испытывать на людях осенью 2025 года. Об этом kp.ru рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, разрешение на применение препарата на пациентах-добровольцах может быть получено уже в январе 2025 года. Первыми его могут получить онкологические больные на поздних стадиях.

«В настоящее время все теоретические предпосылки говорят о том, что лечение персонализированными мРНК вакцинами может подойти широкому кругу онкологических больных. Но практика покажет, так ли это на самом деле», — добавил Гинцбург.

Накануне Александр Гинцбург говорил, что меланома и метастазы исчезают после применения новой онковакцины, это показывают доклинические исследования препарата. По его словам, в настоящее время планируется начать проверять влияние препарата на ряд других видов онкологических заболеваний. По словам собеседника агентства, для этого планируется привлекать онкологические институты.

Ранее сообщалось, что в России начали разработку технологии для создания вакцины от ВИЧ.