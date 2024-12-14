Отечественная вакцина от рака будет бесплатной для пациентов

Отечественная мРНК-вакцина от рака «Энтеромикс» будет бесплатной для пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав.

Главный онколог министерства, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн отметил, что онкологическая вакцина показала высокую эффективность в ходе доклинических исследований. По его словам, Минздрав и Росздравнадзор выдали разрешение на набор исследовательской группы для проведения клинических испытаний.

Каприн добавил, что создание онковакцины на мРНК-платформе под каждого конкретного пациента будет стоить государству около 300 тыс. рублей, при этом для пациентов она будет бесплатной.

25 ноября глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что онковакцину, которую разработали специалисты ФМБА, планируют начать применять для пациентов уже со следующего года. Скворцова добавила, что это стало возможным благодаря принятию закона о применении персонализированных препаратов.

Ранее ученый назвал главную особенность российской вакцины от рака.