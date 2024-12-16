Госдума может в следующую сессию ввести штрафы за продажу энергетиков детям

Законопроект о штрафах за продажу детям энергетиков может быть рассмотрен Госдумой на следующей сессии. Об этом РИА Новости рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

Он выразил надежду, что Дума обязательно рассмотрит этот законопроект во время весенней сессии.

Толстой уточнил, что законопроект ведет депутат Артем Метелев, возглавляющий комитет Госдумы по молодежной политике.

10 декабря депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов заявил, что энергетики действуют на детей крайне негативно.

Он же предложил запретить продажу энергетиков на маркетплейсах и в вендинговых автоматах.

В Госдуму внесен законопроект, которым вводятся штрафы за продажу энергетиков подросткам. Сумма санкций для физлиц составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс. рублей, а для юрлиц — до 500 тыс. рублей.

Ранее в Южной Осетии запретили энергетики.