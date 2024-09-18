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В Южной Осетии запретили энергетики

Парламент Южной Осетии принял закон о запрете энергетических напитков

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Shutterstock/1take1shot

Парламент Южной Осетии в ходе первого заседания второй сессии принял закон о запрете энергетических напитков. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа республики.

Ограничения на реализацию продукции ввели в рамках закона «О запрете ввоза, перевозки, хранения, производства, распространения и реализации тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков». Документ внесла на рассмотрение вице-спикер парламента, глава комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Зита Бесаева.

Согласно закону, теперь в республике могут привлечь к ответственности за хранение и перевозку энергетиков. Также в документ внесут дополнительные статьи, которые предусмотрят наказание за повторное правонарушение.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с марта следующего года вступает в силу запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Исключениями станут чай, кофе и напитки, которые содержат тонизирующие вещества.

Ранее стало известно, что энергетические напитки могут повышать риск рака толстой кишки.

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