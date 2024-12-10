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В России хотят запретить продажу энергетиков на маркетплейсах

Депутат Милонов призвал запретить продажу энергетиков на маркетплейсах

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Shutterstock

В России нужно запретить продажу энергетиков на маркетплейсах и в вендинговых автоматах. Это необходимая мера, которая позволит предотвратить покупку таких напитков несовершеннолетними. Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил главе Минпромторга Антону Алиханову, передает RT со ссылкой на копию обращения.

В письме депутат напомнил, что в России принимаются меры по защите здоровья детей и подростков. В том числе планируется ввести новые запреты на покупку вредных для них товаров и услуг. В том числе с 1 марта будущего года в силу вступит закон, запрещающий детям покупать энергетики, за нарушение продавцов будут карать серьезными штрафами.

Однако в то же время такие энергетики вполне доступны детям в вендинговых автоматах и маркетплейсах, что является противоречием, так как там покупать товар можно без уточнения возраста. Необходимо принять меры, которые урегулируют этот вопрос, и разрешить продавать энергетики только очно, считает Милонов. Запрет должен действовать по примеру спиртного, торговаться которым на маркетплейсах запрещено, пояснил парламентарий.

В Госдуму внесен законопроект, которым вводятся штрафы за продажу энергетиков подросткам. Сумма санкций для физлиц составит до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – до 200 тыс. рублей, а для юрлиц — до 500 тыс. рублей. Его назвали очередным шагом к укреплению здоровья нации. Депутаты подчеркивают, что в энергетиках содержатся психотропные препараты, которые наносят большой урон печени, поджелудочной железе, а также сердцу и сосудам.

Ранее на Урале у школьника перекосило лицо и парализовало полтела после двух банок энергетика.

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