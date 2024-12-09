В Госдуму внесли проект о запрете продажи энергетиков подросткам

В Госдуму внесен законопроект, которым вводятся штрафы за продажу энергетиков подросткам. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев в Telegram-канале.

Авторы инициативы предлагают ввести штрафы за продажу таких напитков до 50 тыс. рублей для физических лиц. Для должностных лиц он может составить до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

По мнению Пискарева, данный законопроект — это очередной шаг к укреплению здоровья нации.

По его словам, известно немало случаев, когда увлечение энергетиками приводило к серьезным заболеваниям и летальным случаям не только подростков, но и «выносливых взрослых», поэтому продажа подобных напитков детям недопустима.

От состояния здоровья подрастающего поколения напрямую зависит не только безопасность России, но и в целом ее будущее, добавил депутат.

Соответствующий законопроект поддержала детский омбудсмен, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее мнению, нужно штрафовать не только тех, кто продал этот напиток, но и тех, кто участвует в покупке.

Ранее сообщалось, что энергетики могут вызывать онкологические заболевания.