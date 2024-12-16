Протестующие в Грузии вновь перекрыли проспект Руставели

В Грузии протестующие против приостановки властями страны переговоров с Европейским союзом (ЕС) вновь перекрыли проспект Руставели и собрались у здания парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что изначально протестные акции проходили в разных частях столицы Грузии. В них участвовали творческая молодежь, болельщики испанских футбольных клубов, а также грузины уроженцы Абхазии. Позже они собрались в одном месте и пошли по направлению к парламенту, перекрыв движение на проспекте Руставели.

До этого действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые прокомментировала прошедшие в стране президентские выборы.

Она также выразила благодарность тем, кто отказывается признавать легитимность состоявшегося голосования.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

Ранее власти Тбилиси посоветовали оппозиции не взбираться на новогоднюю елку.