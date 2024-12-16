Турецких спасателей отправили в военную тюрьму Сирии

Турция приняла решение отправить поисково-спасательную группу в составе 80 человек на помощь людям, которые, по предварительной информации, оказались в ловушке на территории военной тюрьмы «Сейдная» в Сирии. Об этом сообщает телеканал Tele1Tv.

Специалисты проведут детальные поиски с помощью современных поисково-спасательных средств. Ожидается, что они прибудут на место уже в понедельник.

8 декабря сообщалось, что сирийские повстанцы взяли под контроль военную тюрьму «Сейдная» к северу от Дамаска. По данным CNN, правительственные силы Сирии подвергали содержащихся в этой тюрьме издевательствам.

Тюрьма «Сейдная» использовалась для содержания тысяч заключенных, как гражданских, так и антиправительственных повстанцев.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

В настоящее время Асад и члены его семьи находятся в Москве. Здесь им предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее сообщалось, что Эрдоган намерен присоединить территории Сирии к Турции.