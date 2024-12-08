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Повстанцы выпустили заключенных из тюрьмы в Сирии, прозванной «Человеческой бойней»

Сирийские повстанцы заявили, что выпустили заключенных из тюрьмы «Сейдная»

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Keystone Press Agency

Сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, взяли под контроль известную военную тюрьму «Сейдная» к северу от Дамаска. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на их заявление.

«Мы сообщили сирийскому народу новость об освобождении наших заключенных и снятии с них цепей, а также объявили об окончании эпохи несправедливости в тюрьме Сейдная», — говорится в нем.

По данным правозащитных организаций, правительственные силы Сирии подвергали содержащихся в этой тюрьме издевательствам.

Тюрьма «Сейдная», прозванная «Человеческой бойней», — военная тюрьма недалеко от Дамаска. Она использовалась для содержания тысяч заключенных, как гражданских, так и антиправительственных повстанцев.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент страны Башар Асад покинул страну, вылетев в неизвестном направлении.

Лидер сирийских повстанцев Ахмед аш-Шараа заявил, что госучреждения останутся под надзором премьер-министра страны Мохаммада Гази аль-Джалали до официальной передачи власти.

Ранее глава правительства Сирии сообщил о готовности передать власть мирным путем.

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