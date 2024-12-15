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В Москве перекрыли движение из-за пожара в доме

В Москве из-за пожара в доме на улице Тимура Фрунзе перекрыли движение

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МЧС России

В Москве перекрыли для движения автомобилей улицу Тимура Фрунзе из-за пожара. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Из-за возгорания в жилом доме движение по улице Тимура Фрунзе (в районе д. 16) перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб», — говорится в публикации.

В Дептрансе посоветовали водителям искать пути объезда.

По данным МЧС, на улице Тимура Фрунзе случился пожар в квартире на первом этаже. Огонь удалось локализовать при помощи 49 специалистов и 14 единиц техники.

До этого в Москве на Большой Семеновской улице столкнулись несколько автомобилей.

На опубликованном в Сети видео показано, что в ДТП попали три автомобиля. Судя по всему, два из них — это машины такси. Также в аварию попал черный фургон. Инцидент произошел в ночь на 15 декабря.

Ранее в ЛНР россияне пострадали в жестком ДТП с грузовиком и микроавтобусом.

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