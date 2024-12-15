Названы вероятные причины крушения танкеров в Керченском проливе

Ошибка экипажа в сложных метеорологических условиях может быть одной из основных причин крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на службы морского поиска и спасения.

По их информации, в районе ЧП на расстоянии порядка 7 км от берега были сложные метеоусловия, сильный шторм. Экипажи одного или обоих танкеров могли не справиться со стихией и совершить ошибки в управлении судном. В результате один танкер получил критические повреждения носовой части, а второй также оказался серьезно поврежден.

«Предварительно это одна из основных версий, это будет проверяться», — сказали в службах.

Там также заявили, что избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров могла стать причиной крушения. Они оба были построены в начале 80-х годов прошлого века. Изначально эти судна проектировались как речные танкеры с возможностью ограниченного выхода в прибрежные морские зоны при спокойных погодных условиях.

«Шторм мог оказать избыточную нагрузку, и корпуса могли не выдержать», — добавили в службах.

15 декабря в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Как рассказали представители Росморречфлота, ЧП произошло из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии танкер «Волгонефть-212» получил повреждения и сел на мель. Второе судно также село на мель.

Сейчас сотрудники экстренных служб пытаются эвакуировать членов экипажа «Волгонефть-239». Моряков, находившихся на борту «Волгонефти-212», уже достали из воды. Всего на судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось.

На фоне произошедшего сотрудники Следственного комитета России возбудили два уголовных дела. Одно из них впоследствии было переквалифицировано на более тяжкий состав.

Ранее в Профсоюзе моряков объяснили крушение танкера «Волгонефть-212».