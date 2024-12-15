Папа Римский попросил мира у Богоматери для жителей России и Украины

В соборе Санта-Мария-Ассунта (Богоматери) в рамках апостольской поездки на Корсику Папа Римский Франциск попросил даровать мир российскому и украинскому народам. Об этом сообщает ТАСС.

«Святая Мария, Богородица, помоги миру между российским и украинским народами. Они — братские, нужно взаимопонимание», — заявил он после молитвы.

Кроме того, в ходе этой же речи Папа Римский призвал к миру на Святой Земле, а также в Палестине, Ливане, Сирии и на Ближнем Востоке.

До этого он призвал человечество к «разоружению сердца» и пожелал, чтобы 2025 год стал годом укрепления мира. Понтифик напомнил, что подлинный мир дается Господом только «обезоруженному сердцу», которое «не настаивает на расчете, что мое, а что твое». Франциск подчеркнул, что «воистину обезоруженное сердце избавляется от эгоизма».

8 декабря Франциск призвал установить рождественское перемирие во всех зонах конфликтов, которые существуют в мире в настоящее время. Папа Римский также призвал молиться за прекращение боевых действий в Сирии, Израиле, Палестине и на Украине.

Ранее Папа Римский освятил икону Богородицы для Москвы.