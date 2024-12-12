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Папа Римский напомнил, что подлинный мир дается только «обезоруженному сердцу»

Папа Римский Франциск: подлинный мир дается Богом только обезоруженному сердцу

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Vatican Media/Reuters

Папа Римский Франциск призвал человечество к «разоружению сердца» и пожелал, чтобы 2025 год стал годом укрепления мира. Об этом понтифик заявил в послании ко Всемирному дню мира, отмечаемому ежегодно 1 января, передает Служба печати Святого престола.

«Пусть 2025 год станет годом укрепления мира! Того истинного и прочного мира, который не останавливается на уловках договоренностей или на столах человеческих компромиссов», — сказал папа Франциск.

Понтифик напомнил, что подлинный мир дается Господом только «обезоруженному сердцу», которое «не настаивает на расчете, что мое, а что твое». Франциск подчеркнул, что «воистину обезоруженное сердце избавляется от эгоизма». Кроме того, человечеству следует помнить о том, «что каждый человек является ценным ресурсом для этого мира», отметил папа Римский.

Среди прочего папа Римский пояснил, что с помощью «малых-великих поступков», обыкновенной любви и доброты, люди приближаются к цели, которой является мир, который наступает не только с окончанием войны, но и с началом нового мира, в котором люди «обнаруживают себя другими, более сплоченными и более близкими».

«Порой достаточно чего-то простого, например улыбки, жеста дружбы, братского взгляда, искреннего внимания, безвозмездной услуги», — добавил понтифик.

8 декабря Франциск призвал установить рождественское перемирие во всех зонах конфликтов, которые существуют в мире в настоящее время. Папа Римский также призвал молиться за прекращение боевых действий в Сирии, Израиле, Палестине и на Украине.

Ранее папа Римский освятил икону Богородицы для Москвы.

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