В Ватикане призвали установить рождественское перемирие в зонах конфликтов

Папа Римский Франциск призвал установить рождественское перемирие во всех зонах конфликтов, которые существуют в мире в настоящее время. Об этом пишет ТАСС.

Глава католической церкви 8 декабря провел традиционную проповедь на площади Святого Петра в Риме. Эта площадь является главной и единственной в государстве Ватикан.

«Обращаюсь к правителям и международному сообществу с призывом об установлении перемирия на Рождество на всех театрах военных действий», — сказал понтифик в ходе мероприятия.

В то же время папа Римский заявил о необходимости молиться за мир на Украине, в Израиле, Палестине, Сирии и иных местах, где люди «страдают от войн и насилия».

4 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что Ватикан сможет использовать имеющийся у него бесценный дипломатический опыт для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. По словам главы правительства республики, с самого начала боевых действий Будапешт и Ватикан выступали за мир, при этом сейчас появилась возможность его достичь.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с посланником папы Римского.