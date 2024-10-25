Папа Римский освятил икону Богородицы для Москвы

Папа Римский Франциск благословил в Риме список древней иконы Богородицы Salus Populi Romani («Покров римского народа») для ее передачи Римско-католической архиепархии в Москве. Об этом сообщается на сайте церковной организации.

В сообщении подчеркнули, что этот образ Пречистой Девы написал по преданию апостол и евангелист Лука. Ранее этот образ Божией Матери постоянно хранился в Папской базилике Санта-Мария-Маджоре.

«В течение всего юбилейного года в архиепархии Божией Матери в Москве будет совершаться паломничество к иконе Salus Populi Romani», — говорится в сообщении.

В середине сентября в Сланцевском районе Ленинградской области неизвестные украли с дачи петербурженки икону Казанской Божией Матери XVIII века. Пострадавшая оценила ущерб в 120 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о краже. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее женщина измазала кетчупом иконы в астраханском храме из-за душевной травмы.