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Папа Римский освятил икону Богородицы для Москвы

Папа Римский Франциск благословил икону Божией Матери для передачи в Москву

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Римско-католическая Архиепархия Божией Матери в Москве

Папа Римский Франциск благословил в Риме список древней иконы Богородицы Salus Populi Romani («Покров римского народа») для ее передачи Римско-католической архиепархии в Москве. Об этом сообщается на сайте церковной организации.

В сообщении подчеркнули, что этот образ Пречистой Девы написал по преданию апостол и евангелист Лука. Ранее этот образ Божией Матери постоянно хранился в Папской базилике Санта-Мария-Маджоре.

«В течение всего юбилейного года в архиепархии Божией Матери в Москве будет совершаться паломничество к иконе Salus Populi Romani», — говорится в сообщении.

В середине сентября в Сланцевском районе Ленинградской области неизвестные украли с дачи петербурженки икону Казанской Божией Матери XVIII века. Пострадавшая оценила ущерб в 120 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело о краже. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее женщина измазала кетчупом иконы в астраханском храме из-за душевной травмы.

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