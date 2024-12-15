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Путину доложили о ЧП в Керченском проливе

Песков: Путин дал поручения по спасательным работам в Керченском проливе

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин дал необходимые поручения по организации спасательных работ на месте крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он рассказал, что глава государства выслушал доклады заместителя премьер-министра страны Виталия Савельева и руководителя МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации на месте происшествия. Также отчет о ЧП представил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин уже дал «необходимые поручения по организации спасательных работ». Кроме того, президент распорядился создать правительственную рабочую группу во главе с Савельевым.

«Рабочая группа займется организацией спасательных работ, а также ликвидацией последствий разлива топлива», — пояснил Песков.

15 декабря в акватории Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. Как рассказали представители Росморречфлота, ЧП произошло из-за шторма.

По информации МЧС РФ, в результате аварии один из танкеров получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Сейчас сотрудники экстренных служб пытаются эвакуировать членов экипажа «Волгонефть-239». При этом моряков, находившихся на борту «Волгонефти-212», уже достали из воды. Всего на судне были 13 человек, одного из которых спасти не удалось.

На фоне произошедшего сотрудники Следственного комитета РФ возбудили два уголовных дела. Одно из них впоследствии было переквалифицировано на более тяжкий состав.

Ранее в Общероссийском союзе моряков рассказали об особенностях танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе.

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