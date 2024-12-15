Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нескольких моряков не удается найти после повреждения танкеров у Керченского пролива

Интерфакс: неизвестна судьба четырех моряков после аварии у Керченского пролива

Четверых моряков не удается найти после повреждения танкеров у Керченского пролива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«До сих пор не удалось установить местонахождение четырех человек. В момент крушения они могли находиться в машинном отделении или трюме», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что остальные моряки или подняты на борт проходящих мимо буксиров, или остаются на поверхности воды. По данным экстренных служб, спасательная операция продолжается.

Очевидцы сняли на видео танкер, который терпит бедствие в Керченском проливе после удара волны.

Более 50 сотрудников экстренных служб принимают участие в ликвидации последствий ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Специалисты задействовали 11 единиц техники.

15 декабря два российских танкера потерпели крушение в акватории Керченского пролива. По информации Telegram-канала SHOT, разбушевавшиеся морские волны пробили «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в нескольких километрах от берега.

После этого к месту происшествия направились вертолет Ми-8 с сотрудниками экстренных служб на борту и спасательный буксир «Меркурий». Telegram-канал Baza написал, что всего на тонущих судах находились 27 человек. При этом восьмерых из них уже эвакуировали.

Ранее Росморречфлот назвал причину крушения двух танкеров в Керченском проливе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами