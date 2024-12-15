Нескольких моряков не удается найти после повреждения танкеров у Керченского пролива

Четверых моряков не удается найти после повреждения танкеров у Керченского пролива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«До сих пор не удалось установить местонахождение четырех человек. В момент крушения они могли находиться в машинном отделении или трюме», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что остальные моряки или подняты на борт проходящих мимо буксиров, или остаются на поверхности воды. По данным экстренных служб, спасательная операция продолжается.

Очевидцы сняли на видео танкер, который терпит бедствие в Керченском проливе после удара волны.

Более 50 сотрудников экстренных служб принимают участие в ликвидации последствий ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Специалисты задействовали 11 единиц техники.

15 декабря два российских танкера потерпели крушение в акватории Керченского пролива. По информации Telegram-канала SHOT, разбушевавшиеся морские волны пробили «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в нескольких километрах от берега.

После этого к месту происшествия направились вертолет Ми-8 с сотрудниками экстренных служб на борту и спасательный буксир «Меркурий». Telegram-канал Baza написал, что всего на тонущих судах находились 27 человек. При этом восьмерых из них уже эвакуировали.

Ранее Росморречфлот назвал причину крушения двух танкеров в Керченском проливе.