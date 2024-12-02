В Петербурге ушла под воду «Джульетта»

Пассажирский теплоход «Джульетта» затонул у пристани в акватории Большой Невки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-западной транспортной прокуратуры.
Инцидент случился в ночь на 2 декабря напротив дома №45 на Выборгской набережной. В результате происшествия произошел частичный разлив нефтепродуктов.
В ведомстве рассказали, что были предприняты меры для установки плавучих заграждений, отдельные пятна нефтепродуктов обработали активной пеной.
Судно временно находилось на причале. О пострадавших не сообщается. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку.
27 ноября сообщалось, что у Териберки затонуло судно, на котором находились четверо взрослых туристов и пять детей. Они хотели посмотреть на китов. Судно вышло в Баренцево море, несмотря на то, что было объявлено штормовое предупреждение, китов никто не видел уже два месяца, а конструкция корабля была нарушена. В крови капитана судна нашли алкоголь. Сам он утверждает, что выпил уже после аварии.
Ранее в Санкт-Петербурге катер врезался в крейсер «Аврора».