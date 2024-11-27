В Териберке перевернулось судно с туристами

В Териберке перевернулось маломерное судно. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион 51».

По словам очевидцев, на борту находились 10 туристов. Данная информация не подтверждена.

В сообщении Telegram-канала »Мурманск сейчас» отмечается, что маломерное судно вышло в акваторию Баренцева моря, несмотря на то, что до 29 ноября на это действуют ограничения. По данным журналистов, всех пассажиров удалось спасти.

25 ноября в Красном море у берегов египетского Марса-Алама затонула яхта Sea Story с более чем 30 туристами на борту. Позднее губернатор провинции губернатор провинции сообщал о спасении с судна 28 человек.

Утром 18 октября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в порту. Причиной ЧП стал перегруз. На борту корабля было семь членов экипажа.

Ранее судно Bayesian затонуло в районе города Палермо, расположенного на итальянском острове Сицилия.