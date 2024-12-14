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В Одессе отменили экстренные отключения электроэнергии

ДТЭК: в Одессе отменены экстренные отключения электроэнергии

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Shutterstock

В Одессе на юге Украины отменены введенные ранее экстренные отключения света. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Ситуация в Одессе и в Одесском районе позволяет вернуться к графикам стабилизационных отключений», — отмечается в сообщении.

13 декабря Россия ответила массированным обстрелом украинской энергетической инфраструктуры на удар ATACMS по военному аэродрому Таганрога. В результате по всей Украине начались экстренные отключения электричества, половина жителей страны осталась без света.

В пятницу Украина запросила импорт электроэнергии у пяти соседних стран: Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. По данным «Укрэнерго», импорт будет происходить в течение суток. При этом максимальная мощность в отдельные часы будет составлять до 1098 мегаватт-часов.

До этого Международное агентство по атомной энергии сообщило, что пять атомных реакторов Украины снизили мощность после российских ударов по энергообъектам.

Ранее на Украине заявили, что еще несколько лет будут испытывать проблемы с электричеством.

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