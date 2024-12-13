Пять атомных реакторов Украины снизили мощность из-за ударов по энергетике

Пять атомных реакторов Украины снизили мощность после ударов по энергообъектам российскими Вооруженными силами. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

«Сегодня пять из девяти функционирующих ядерных реакторов сократили мощность генерации после возобновления атак на энергетическую инфраструктуру», — говорится в сообщении МАГАТЭ.

Информации о последствиях для украинской инфраструктуры агентство не приводит.

13 декабря сообщалось, что ВС России нанесли массовые удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины, было задействовано не менее 120 ракет.

В Минобороны России заявили, что российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам на украинской территории в ответ на атаку Киева на военный аэродром в районе города Таганрога, расположенного в Ростовской области. Российские военные использовали ударные беспилотники.

Ранее на Украине подтвердили массированный удар России по западным регионам.