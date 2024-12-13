Пожарные ликвидируют пожар на электростанции в Харькове, Украина, 2022 год

«Полстраны без света»: Россия ответила сотней ракет на удар ATACMS по аэродрому Таганрога В ответ на атаку ATACMS по Таганрогу ВС РФ ударили по объектам ТЭК Украины

Россия ответила массированным обстрелом украинской энергетической инфраструктуры на удар ATACMS по военному аэродрому Таганрога. В результате по всей Украине начались экстренные отключения электричества, «полстраны» остались без света, оценивают ситуацию эксперты. При этом в США предполагают, что Москва в качестве возмездия может вновь применить «Орешник».

Последний массированный удар России привел к тому, что Киеву пришлось запросить импорт электроэнергии объемом больше 13,4 тыс. МВт·ч у пяти соседних стран. Об этом сообщило «Укрэнерго» в Telegram.

Компания предупредила, что повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Из-за этого по всей Украине запустили одновременно три очереди почасовых отключений электричества.

«Это значит, что полстраны без света», — отметил эксперт украинского энергорынка Олег Попенко.

Отключения продолжатся ночью и весь завтрашний день, до 22 часов вечера 14 декабря. Дополнительную электроэнергию Украина запросила у Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. В «Укрэнерго» подчеркнули, что рабочие начинают устранять повреждения сразу после отбоя воздушной тревоги, «делают все возможное».

«Пострадали Бурштынкская и Приднепровская ТЭС, ключевые подстанции в Одесской, Днепропетровской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и других областях и линии электропередач по всей стране», — пишет украинское издание «Страна».

Удары по подстанциям, связанным с АЭС, издание считает самыми опасными, поскольку при их поражении электрики вынуждены в аварийном, ручном режиме останавливать атомные блоки, что очень вредно для оборудования.

«Если вмешательство в работу блоков будет и дальше идти с такой периодичностью, уже вскоре могут начаться серьезные проблемы — выход в аварийные отключений даже без обстрелов», — оценивает «Страна».

Шквал ракет и дронов

Утром на всей территории Украины действовала воздушная тревога, в ряде областей гремели взрывы, в том числе во Львовской, где было повреждено шесть энергообъектов. Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что Россия выпустила 93 ракеты и 200 дронов . Российский Telegram-канал Mash пишет, что использованы минимум 120 ракет. Посол США на Украине Бриджит Бринк назвал случившееся «шквалом» российских ракет, направленным на энергетические системы, транспортные сети и ключевые объекты по всей стране.

Сбить, по словам Зеленского, удалось 81 ракету, в том числе 11 уничтожили благодаря полученным у Запада истребителям F-11.

«Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике... Следует усиливать санкции против России, чтобы реально влиять на российское производство ракет», — призвал Зеленский.

«Не останется без ответа»: ВСУ ударили ATACMS по аэродрому в Таганроге, пострадали военные В ночь на 11 декабря ВСУ ударили по Таганрогу крылатыми ракетами ATACMS. Целью атаки... 11 декабря 22:12

Российское Минобороны отчиталось о 15 групповых атаках по объектам украинской энергетики , которые произошли с 7 по 13 декабря. Целями были объекты военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады, в том числе дронов, места дислокации иностранных наемников. По информации Mash, 13 декабря ракеты были направлены, среди прочего, по закрытому аэродрому в Киеве, где готовят пилотов американских F-16, а также заводу в пригороде Борисполя, где собирают дроны и чинят вертолеты.

«Ликвидирован подземный склад на военном аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области. Есть прилет по порту в Одессе. В городе частично пропали свет и водоснабжение... В Тернопольской области более 50% населения осталось без электричества», — перечисляет канал.

Удар по Одессе оказался настолько сильным, что местные жители «будут какое-то время сидеть без электричества по 7-11 часов», говорит эксперт Попенко.

Ответ за Таганрог

Ранее, в ночь на 11 декабря ВСУ ударили по Таганрогу крылатыми ракетами ATACMS. Под обстрел попали военный аэродром, котельная, объект промышленности и несколько домов.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — пообещало Минобороны России, не уточняя, каким может быть ответ.

В США предполагали, что в качестве возмездия российская армия вновь может использовать баллистическую ракету «Орешник». Однако сегодня, 13 декабря Минобороны РФ подтвердило, что удар по энергетической инфраструктуре и был ожидаемым ответом.

«В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар... Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — резюмировало министерство.

В то же время на Западе все еще допускают, что Россия вновь использует «Орешник». По американским оценкам, это может случиться на этих выходных.

«Как [президент России Владимир] Путин публично заявил, Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету «Орешник» по Украине, и вполне возможно, что Россия сделает это в ближайшие дни», — анонимно сообщил Financial Times представитель Совета нацбезопасности США.