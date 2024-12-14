Путин ознакомился с вопросами на прямую линию

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что ознакомился с вопросами, поступившими на прямую линию, подчеркнув, что проблем еще много и «отдыхать на лаврах нельзя». Об этом он заявил на съезде «Единой России», проходящем в национальном центре «Россия», пишет РИА Новости.

«Сейчас, вы знаете, идет подготовка к большой конференции и к прямой линии, я познакомился с вопросами, которые поступают. <...> Понимаете, почивать на лаврах нет у нас никакого морального права. Нужно работать напряженно», — сказал президент, добавив, что многое сделано, но проблем еще «вагон и маленькая тележка».

Сегодня, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд «Единой России», где будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета партии.

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