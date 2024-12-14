Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин ознакомился с вопросами на прямую линию

Путин заявил, что ознакомился с вопросами, поступившими на прямую линию

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что ознакомился с вопросами, поступившими на прямую линию, подчеркнув, что проблем еще много и «отдыхать на лаврах нельзя». Об этом он заявил на съезде «Единой России», проходящем в национальном центре «Россия», пишет РИА Новости.

«Сейчас, вы знаете, идет подготовка к большой конференции и к прямой линии, я познакомился с вопросами, которые поступают. <...> Понимаете, почивать на лаврах нет у нас никакого морального права. Нужно работать напряженно», — сказал президент, добавив, что многое сделано, но проблем еще «вагон и маленькая тележка».

Сегодня, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд «Единой России», где будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета партии.

На днях искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

Ранее Путин заявил об уникальности России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами