Глава Минздрава объяснил идею запрета скидок на алкоголь в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко считает, что запрет скидок на алкогольную продукцию может стать мерой по снижению потребления алкоголя в стране. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, тарифная политика всегда влияет на потребление алкоголя, поэтому для его снижения необходим комплекс мер.

Незадолго до этого правительство поручило подготовить предложения о возможном запрете скидок на алкоголь.

Накануне стало известно, что в России ожидается увеличение цен на весь алкоголь, и это вызвано не только повышением акцизов. Как сообщил , руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, подорожание алкоголя уже запланировано правительством на три года вперед.

Срок реализации поручения — до 15 апреля 2025 года. Среди ответственных исполнителей Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Минфин России, Минсельхоз России.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты подорожают к Новому году.