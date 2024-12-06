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Россиянам рассказали, какие продукты подорожают к Новому году

«КП»: импортные фрукты и овощи подорожают в России к Новому году

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Depositphotos

Продукты, которые пользуются высоким «новогодним» спросом, подорожают к концу 2024 года. Об этом kp.ru рассказала финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова.

По ее словам, сильнее всего подорожают импортные овощи и фрукты, здесь цены могут подскочить на 20%. Кроме того, подорожать может и другая привозная скоропортящаяся продукция. В связи с этим россиянам советуют заранее купить некоторые продукты с длительными сроками годности, например, консервы, деликатесы, которые продаются в охлажденном или замороженном виде (красная рыба и икра), конфеты.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, в свою очередь, отметил, что алкоголь не подорожает до Нового года, поэтому его можно не покупать заранее.

6 декабря сообщалось, что отпускные цены на колбасы и сосиски в России вырастут в 2025 году. Крупные поставщики уже направили ретейлерам соответствующие извещения. В частности, ожидается рост на 10% продукции «Черкизово», «Новой столицы» (бренд «Егорьевская») и «Атяшево» (ГК «Талина»).

Ранее стало известно, какие сладости подорожали в России больше всего.

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