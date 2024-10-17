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Блогер Косенко, бросивший в сугроб ребенка, распродал все активы в РФ

ТАСС: бросивший сына в сугроб Косенко распродал все активы до отъезда из России

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sergey_kosenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Сергей Косенко, который бросил младенца в сугроб на видео, перед отъездом из России распродал все свои активы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, блогер не планировал возвращаться в страну. В связи с этим он принял решение распродать свои активы, имущество и недвижимость. При этом на арестованных банковских счетах Косенко также не оказалось денежных средств, отметил источник.

Косенко попал в поле зрения общественности в январе после публикации видеоролика, на котором он бросил своего двухмесячного сына в сугроб. После критики поста блогер попытался оправдаться перед пользователями и назвал запись постановочной.

Вскоре глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко, а также распорядился инициировать его выдачу российским правоохранительным органам. По некоторым данным, блогер сейчас находится за пределами России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

13 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Косенко. Ему вменяются две статьи Уголовного кодекса РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда. По ним блогеру грозит до 10 лет колонии.

Ранее адвокат высказался о новом деле против блогера, бросившего младенца в сугроб.

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