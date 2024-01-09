Срок или порицание. Что грозит блогеру за видео с броском младенца в сугроб Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера Косенко, бросившего младенца в снег

Автор видео с броском младенца в сугроб блогер Косенко заявил, что на самом деле на ролике не ребенок, а кукла, и он с помощью монтажа просто добавил на видео лицо. Его адвокат подтвердил эту информацию, тем не менее заявил о готовности своего клиента сотрудничать со следствием. Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера, а также распорядился инициировать выдачу Косенко российским правоохранительным органам. По некоторым данным, Косенко сейчас находится за пределами России. Его невеста говорила, что переехала в Лос-Анджелес. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Кукла и монтаж

Блогер-миллионник Сергей Косенко, опубликовавший видео, где он бросает в сугроб двухмесячного младенца, заявил, что на самом деле кинул в снег куклу, а затем с помощью монтажа добавил на видео лицо ребенка.

«﻿﻿Мы нашли куклу-манекена, одели ее в одежду Лео, сняли видео и сверху наложили лицо и мимику Лео. Это обычный монтаж»,

— заявил Косенко на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По слова блогера, он проводит обучение, в том числе по съемке вирусного контента, и следующий поток он хотел сделать с упором на «искусственный интеллект, дипфейк и монтаж видео». Роликом Косенко хотел привлечь внимание к своему образовательному проекту. Он уже признал неудачной такую идею привлечения внимания и принес извинения за публикацию видео.

Адвокат Сергей Жорин подтвердил, что видеоролик, на котором Косенко якобы бросает своего двухмесячного сына в сугроб, был создан при помощи куклы и монтажа. В разговоре с «Газетой.Ru» он выразил уверенность, что блогер не совершал преступления, однако готов сотрудничать со следствием в случае возбуждения уголовного дела.

«Поскольку я только вошел в это дело, я разбираюсь в обстоятельствах произошедшего. Однако уже сейчас очевидно, что в съемках этого ролика ребенок участия не принимал. Ролик был создан с использованием монтажа и куклы-манекена. Мы, в свою очередь, готовы сотрудничать со следствием, если будет возбуждено уголовное дело, и предоставлять соответствующие доказательства», — сказал он.

Уголовное дело

Косенко 7 января опубликовал ролик с подписью «Первый полет Лео», на котором он сначала раскачивает своего двухмесячного сына, а затем бросает ребенка в высокий сугроб. За сутки под публикацией появилось более 10 тыс. комментариев. Пост вызвал негативную реакцию у некоторых его подписчиков: пользовали обвинили блогера в небрежном отношении к сыну. Некоторые комментаторы пригрозили автору видео обращением в органы опеки.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила о намерении обратиться в Следственный комитет России из-за этого видео.

9 января председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко.

«Блогер Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег», — говорится в публикации на сайте СК.

Кроме того Бастрыкин распорядился инициировать выдачу блогера российским правоохранительным органам, а также провести проверку Косенко на предмет соблюдения им налогового законодательства.

Негативная реакция

На видео отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она заявила, что видео «разрушает идеалы трепетного отношения к ребенку со времен рождения младенца Иисуса, которое мы видим на полотнах великих мастеров прошлого и по сей день на рождественских композициях».

Мизулина с недоверием отнеслась к оправданиям Косенко. Она выразила непонимание, до какой грани готовы дойти блогеры, снимая подобный контент.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил отправить Косенко под арест на 15 суток за опубликованное им видео. Заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с RT предположил, что

Косенко может грозить до трех лет лишения свободы — в действиях блогера, по его словам, присутствуют признаки жестокого обращения с несовершеннолетним.

Высказалась о ролике и рэперша Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева). Она раскритиковала родителей-блогеров, активно освещающих жизнь своих детей в соцсетях. По ее мнению, «такие родители настолько заврались сами себе, что это «окей», что уже не представляют свою жизнь без такого контента.

Она считает, что пока ребенок сам не проявил интерес к публичности, с ним «нельзя так поступать».

Сергею Косенко 36 лет, он уроженец Смоленска. Его профиль в Instagram насчитывает более 6,9 млн подписчиков. Он продает курсы по заработку и личностному росту.

Невеста Косенко — блогер Sasha Belair. По словам девушки, она переехала из Рыбинска Ярославской области в Лос-Анджелес. Несколько лет назад она создала приложение для медитации, где среди прочего представлены «медитация на богатого мужчину» и «медитация королевской энергии». В ноябре у пары родился сын Лео.