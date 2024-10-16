Адвокат высказался о новом дела против блогера, бросившего младенца в сугроб

Адвокат Илья Антоненко высказался о новом уголовном деле в отношении блогера Сергея Косенко, бросившего в начале года младенца в сугроб. Его цитирует Ura.ru.

Сейчас Косенко вменяются две статьи Уголовного кодекса РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда.

«Покушение именно на причинение тяжкого вреда здоровью — относительно свежая в практике уголовно-правовая конструкция, которая породила дискуссии среди правоприменителей на предмет ее состоятельности. Так, для покушения необходимо наличие прямого конкретизированного умысла, то есть четкое представление о причиняемом вреде и результате», — объяснил адвокат.

По словам специалиста, сейчас затруднительно даже предположить, каким образом от бросания ребенка в глубокий снег неизбежно наступили бы последствия, опасные для жизни.

Факт отсутствия подозреваемого на территории РФ, продолжил Антоненко, не препятствует проведению следственными органами различных мероприятий в рамках расследования дела, которые возможны в отсутствие такого лица. Однако дальнейшем уголовное дело может быть приостановлено за розыском блогера.

«Вместе с тем, исходя из имеющихся в открытых источниках сведений, судебная перспектива данного кейса представляется мне весьма неочевидной», — заключил адвокат.

В январе Косенко попал в поле зрения общественности из-за видеоролика с участием своего двухмесячного сына. На записи Косенко сначала раскачивает ребенка, после чего на камеру бросает его в высокий сугроб.

Накануне видео отправили на психолого-лингвистическую экспертизу министерства внутренних дел (МВД) России.

Ранее суд отказался рассматривать административное дело о пропаганде наркотиков в отношении Косенко.