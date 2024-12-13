Россиянам объяснили, как рассчитываются зарплаты в декабре и январе

В декабре и январе зарплаты сотрудников обычно рассчитываются по особой схеме. Так, если выплата аванса или основной части зарплаты выпадает на выходной день, то средства должны выплатить строго в будний день, который предшествует этой дате. Этим правилом должны руководствоваться все российские компании, подчеркнула в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

В этом году первый выходной будет 29 декабря, поэтому аванс должен прийти россиянам не позднее 28-го числа, пояснила специалист.

Если за вторую половину декабря зарплату сотрудник должен получить в период с 1 по 8 января, то окончательный расчет также производится до этого времени, то есть не позднее 28 декабря. Таким образом, аванс россияне получают в обычное время, а вот зарплату раньше, до начала новогодних каникул. Следующую выплату работодатель должен произвести во второй половине января.

Если график выплат в компании составлен так, что за вторую половину января зарплату работник должен получить 9 января или позднее, то в этом случае ничего не меняется — это постпраздничный период, поэтому выплаты не переносятся.

«Однако работодатель имеет право перечислить всю сумму оклада заранее, если у него возникло такое желание, — добавила Санина. — И некоторые компании так и поступают, выдавая зарплату за декабрь перед праздниками, так как в праздничный месяц всех нас ожидает много трат».

Напомним, с 1 января 2025 года российским работникам бюджетной сферы проиндексируют заработную плату на 13,2%. В Госдуме уточняли, что увеличение коснется, в частности, педагогов, медицинских и социальных работников, отметила она. Также вырастет оплата труда сотрудников Роспотребнадзора, МЧС и Росстандарта, работников лесных хозяйств.

Ранее стало известно об отношении работодателей к 13-й зарплате для сотрудников.