В Госдуме сообщили, кому проиндексируют зарплату с 1 января

Работникам бюджетной сферы проиндексируют заработную плату с 1 января 2025 года на 13,2%. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.

Увеличение коснется, в частности, педагогов, медицинских и социальных работников, отметила она. Также вырастет оплата труда сотрудников Роспотребнадзора, МЧС и Росстандарта, работников лесных хозяйств, добавила депутат.

3 декабря сообщалось, что почти половина (49%) опрошенных российских работодателей повысили зарплаты сотрудникам в 2024 году на 1-10%. По данным опроса группы ANCOR, еще 23% организаций зафиксировали рост на 10-20%, и лишь 9% участников сообщили о значительном увеличении зарплат — на 20-40%. В 11% случаев респонденты не отметили никаких изменений.

35% респондентов в 2025 году будут следить за ситуацией на рынке и пока не могут дать точный ответ о повышении зарплат. 32% компаний намерены повысить зарплаты больше, чем в 2024 году. И еще 15% также планируют повышение, но меньшее по сравнению с 2024 годом. 9% будут увеличивать оклад тем, кого повышение обошло в прошлом году, столько же не собираются увеличивать нагрузку на фонд оплаты труда.

Ранее стало известно, кто может получить тринадцатую зарплату в этом году.