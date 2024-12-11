SuperJob узнал отношение работодателей к 13-й зарплате для сотрудников

Только 9% работодателей в России объявили о планах выплатить всем своим сотрудникам 13-ю зарплату в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса SuperJob.

Отмечается, что еще 10% работодателей планируют «действовать выборочно» в этом вопросе, а 63% вовсе не планируют поощрять сотрудников дополнительными выплатами.

При этом 30% участников опроса согласны предоставить премии работникам по итогам 2024 года, еще 22% работодателей намерены премировать лишь какие-то отделы или конкретных сотрудников. А четверть участников еще размышляет над необходимостью премии.

Соответствующий опрос проводился в период с 19 ноября по 3 декабря. В нем приняли участие тысячи работодателей из 192 населенных пунктов России.

До этого «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования PR Perfect сообщала, что 65% сотрудников не получают никаких подарков или бонусов от своих работодателей на Новый год.

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