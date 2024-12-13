Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Молдавии вводят чрезвычайное положение из-за неопределенности с транзитом газа

Молдавия вводит ЧП из-за неопределенности с транзитом газа по Украине

close
Max Sky/Shutterstock/FOTODOM

Власти Молдавии с 16 декабря вводят режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за неопределенности с транзитом газа по территории Украины. Это следует из постановления правительства.

«Данная мера необходима в контексте больших рисков для энергетической безопасности Республики Молдова и возможных гуманитарных последствий на левом берегу Днестра, вызванных неопределенностью относительно поставок природного газа «Газпромом» в Приднестровский регион, особенно в контексте атак на энергетическую инфраструктуру Украины», — говорится в сообщении на сайте молдавского правительства.

До этого режим ЧП из-за неопределенности с поставками газа был введен в Приднестровье.

12 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине заявил, что Киев готовится к прекращению транзита российского газа с 1 января.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что Украина не намерена продлевать на 2025 год транзит российского газа в Европу. Подобное решение означает, что Киев закрывает маршрут поставок через газоизмерительную станцию «Суджа», который находится в Курской области. Этот маршрут является единственным для транзита российского газа через Украину в Европу.

Ранее экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами