Власти Молдавии вводят чрезвычайное положение из-за неопределенности с транзитом газа

Власти Молдавии с 16 декабря вводят режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за неопределенности с транзитом газа по территории Украины. Это следует из постановления правительства.

«Данная мера необходима в контексте больших рисков для энергетической безопасности Республики Молдова и возможных гуманитарных последствий на левом берегу Днестра, вызванных неопределенностью относительно поставок природного газа «Газпромом» в Приднестровский регион, особенно в контексте атак на энергетическую инфраструктуру Украины», — говорится в сообщении на сайте молдавского правительства.

До этого режим ЧП из-за неопределенности с поставками газа был введен в Приднестровье.

12 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине заявил, что Киев готовится к прекращению транзита российского газа с 1 января.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что Украина не намерена продлевать на 2025 год транзит российского газа в Европу. Подобное решение означает, что Киев закрывает маршрут поставок через газоизмерительную станцию «Суджа», который находится в Курской области. Этот маршрут является единственным для транзита российского газа через Украину в Европу.

Ранее экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву.