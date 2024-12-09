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В Приднестровье ввели режим ЧП из-за неопределенности с поставками газа

Глава ПМР Красносельский ввел режим ЧП из-за неопределенности с поставками газа

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Wikimedia Commons

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский ввел режим чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины. Соответствующий указ главы Приднестровья опубликовала его пресс-служба.

Согласно документу, такой особый правовой режим введен на 30 дней.

27 ноября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что «Газпром» предложил Кишиневу провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в Приднестровье через украинскую территорию. Министр отметил, что для правительства страны это было бы легким сценарием, но решение едва ли будет принято быстро.

Позже вице-председатель правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что власти Молдавии обратятся к Европейской комиссии, если Украина прекратит транзит российского газа.

В начале декабря премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что планирует обратиться к парламенту с просьбой ввести режим ЧП в сфере энергетики с 16 декабря.

Заключенный в 2019 году пятилетний контракт о транзите российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2024 года.

Ранее в Молдавии оппозиция обвинила Санду в росте тарифов на газ.

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