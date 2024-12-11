Хинштейн заявил о вале жалоб от жителей Курской области

С первых дней на посту врио губернатора Курской области Александру Хинштейну поступило много жалоб от жителей региона. Об этом он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Количество обращений, поступивших за первые дни, столь велико — счет идет на многие тысячи, — что физически ответить каждому просто невозможно. Но и этот алгоритм мы обязательно отстроим», — поделился врио губернатора.

По его словам, такой «вал обращений и жалоб» говорит об отсутствии должной коммуникации между курскими властями и жителями региона. Хинштейн дал поручения врио председателя правительства области представить конкретные предложения.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области. Глава государства объяснил назначение Хинштейна врио главы Курской области тем, что в регионе востребовано кризисное управление.

Ранее Хинштейн раскритиковал мэра Курска за ситуацию на дорогах.