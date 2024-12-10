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Во Владивостоке загорелось деревянное здание над гаражами для лодок

МЧС: во Владивостоке загорелось трехэтажное деревянное здание на 300 квадратах

Во Владивостоке загорелось трехэтажное деревянное здание, расположенное над гаражами для лодок. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров, в тушении участвуют 40 человек и 11 единиц техники.

Днем 10 декабря крупный пожар произошел в Краснодаре на территории одного из складов. По данным МЧС, инцидент произошел в поселке Индустриальный. Площадь возгорания на территории хранилища с пластиковыми изделиями составляла 500 квадратных метров.

Утром во вторник на Коптевском рынке в Москве загорелись павильоны. На месте работали пожарные расчеты. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

9 декабря пожар произошел в угольной шахте «Алардинская», расположенной в Калтанском городском округе в Кузбассе. Из нее эвакуировали 120 человек, двоих из которых передали врачам.

Ранее в Самарской области семилетняя девочка подожгла матрас и устроила пожар в квартире.

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