Автомобиль взорвался на юго-западе Москвы

Самодельное взрывное устройство сработало между капотом и лобовым стеклом в китайском внедорожнике Tank на Профсоюзной улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Взрывчатка была заложена со стороны водителя. Предварительно, три человека пострадали, в их числе шестилетний ребенок и двое мужчин», — говорится в сообщении.

По данным канала, у мальчика рассечена голова, его госпитализировали. У водителя открытый перелом руки, еще один пострадавший получил осколочное ранение бедра.

Три дня назад, 12 октября, в Ленобласти взорвались газовые баллоны в автомобиле. По предварительным данным, это произошло во время ремонта автомобиля из-за несоблюдения техники безопасности. В момент взрыва в машине находился сварщик — супруг владелицы авто. Спасти его не удалось. На опубликованных в сети кадрах с места происшествия видно, что машина в результате возгорания оказалась полностью уничтожена огнем, у нее оторвана задняя часть крыши.

Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств.