Внедорожник Tank, взорвавшийся на Профсоюзной улице в Москве, 15 октября 2024 года

По делу о покушении на ресторатора задержан его бизнес-партнер. Среди их активов бар «Гадкий койот» Подозреваемый в подрыве авто ресторатора в Москве мог платить налоги на Украине

Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля ресторатора Виктора Мишачева в Москве. Им оказался его бизнес-партнер. В результате взрыва утром 15 октября кроме совладельца бара «Гадкий койот» пострадали его ребенок и сосед.

Вечером во вторник, 15 октября, был задержан подозреваемый в подрыве автомобиля бизнесмена на Профсоюзной улице в Москве. Взрыв произошел утром того же дня. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Приоритетной версией следствия является предпринимательская деятельность потерпевшего.

Потерпевший — 44-летний ресторатор Виктор Мишачев, директор и соучредитель ООО «Шейкер групп», среди проектов которого бар «Гадкий койот».

Задержанный — его бизнес-партнер, чье имя следствие не раскрывает. СМИ сообщают, что это Виталий Слободяник.

«Благодаря слаженной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов установлен и задержан предполагаемый подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц на юго-западе Москвы», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Представитель МВД Ирина Волк уточнила, что предполагаемого злоумышленника 1973 года рождения задержали по месту проживания в Москве.

В ходе обыска в его квартире обнаружили схрон с оружием. У мужчины нашли несколько карабинов «Сайга-410» и «Вепрь-12», десятки коробок с патронами, разные ножи, камуфляжную одежду, бронежилеты и другую военную экипировку.

«По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», — сообщили в СК.

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Бизнес-партнеры

На сайте бара «Гадкий койот» указаны реквизиты интернет-магазина COYOTEUGLY под управлением ООО «Бар тайм МСК», одним из учредителей которого является Мишачев. Также среди учредителей «Бар тайм МСК» значится Виталий Слободяник. Telegram-канал Mash сообщал, что задержанный — 50-летний соучредитель бара «Гадкий койот», ресторатор из Белоруссии Виталий С. ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что задержан москвич Виталий.

Задержанный бизнес-партнер Мишачева, по предварительным данным, является украинским налогоплательщиком, сообщил РИА Новости осведомленный источник, который также называет имя Виталия Слободяника.

Мишачев и Слободяник вместе учредили 12 компаний, свидетельствуют данные системы «Спарк».

Две компании ликвидированы, остальные 10 работают в сфере общепита, баров и организации мероприятий. Работа ведется в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Свердловской области. В трех компаниях — ООО «Меркурий», ООО «Капитан» и ООО «Шейкер групп» — у мужчин равные доли в размере 25%. В двух последних Мишачев также является генеральным директором.

Покушение

Покушение произошло рано утром 15 октября во дворе дома Мишачева на улице Профсоюзная.

Около 8:00 ресторатор вышел из дома вместе с шестилетним сыном и подошел к своему китайскому внедорожнику TANK. На капоте лежали мусорный мешок и еще один пакет, накрытый детской пеленкой. Мусор оставили напротив водительского места. Бизнесмен поднял мешок с мусором и отнес до помойки, а затем дотронулся до пеленки, чтобы убрать и ее. В этот момент, по словам стоявшего рядом соседа Мишачева, «раздались звуки, похожие на шипение, а потом произошел взрыв».

Для взрыва использовалось взрывное устройство мощностью около 30 г в тротиловом эквиваленте. Мишачеву оторвало часть кисти правой руки. Ребенку осколки рассекли голову. Пострадал и сосед, которому три осколка вошли в ногу и бедро. Все выжили.