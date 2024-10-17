Стало известно, как нашли подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве

Уроженца Белоруссии Виталия Слободяника, обвиняемого в подрыве внедорожника бизнесмена в Москве, установили благодаря камерам видеонаблюдения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

«Причастность Слободяника к указанному выше преступлению подтверждается данными видеокамер наблюдения, свидетелями преступления и другими доказательствами», — зачитал судья материалы дела.

Утром 15 октября самодельное взрывное устройство сработало между капотом и лобовым стеклом китайского внедорожника Tank 300 на Профсоюзной улице в Москве. Пострадали трое: владелец авто, его шестилетний сын и еще один мужчина. Момент подрыва самодельной мины на капоте авто опубликовал Telegram-канал 112.

Позже стало известно, что автомобиль принадлежит столичному предпринимателю. Он учредитель и гендиректор фирмы ООО «Шейкер групп», которая занимается ресторанами. Крупнейший и первый проект компании — бар «Гадкий койот».

Московское управление СК возбудило уголовное дело по статье о покушении.

По информации ТАСС, задержанный Виталий С. был вместе с пострадавшим соучредителем 12 компаний, две из которых в настоящее время ликвидированы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств.