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СК возбудил дело о покушении после подрыва автомобиля в Москве

СК: возбуждено уголовное дело по факту подрыва внедорожника на юго-западе Москвы

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Алексей Никольский/РИА Новости

Возбуждено уголовное дело по факту подрыва внедорожника на юго-западе Москвы, сообщило столичное управление Следственного комитета в Telegram-канале.

«В связи с инцидентом, произошедшим на юго-западе Москвы, в результате которого поврежден автомобиль, пострадали трое человек, в том числе малолетний, следственными органами <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение)», — заявили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Инцидент произошел 15 октября. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сработало между капотом и лобовым стеклом китайского внедорожника Tank 300 на Профсоюзной улице. Взрывчатка была заложена со стороны водителя.

Предварительно, пострадали трое: шестилетний ребенок и двое мужчин. У мальчика рассечена голова, его госпитализировали. У водителя открытый перелом руки, еще один пострадавший получил осколочное ранение бедра.

Позже стало известно, что автомобиль принадлежит столичному предпринимателю. Его профессиональная деятельность — одна из версий подрыва.

Ранее в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств.

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