Путин узнал, каким темам посвящены многие вопросы на прямую линию

Президент РФ Владимир Путин посмотрел результаты обработки искусственным интеллектом GigaChat вопросов, которые поступают на прямую линию. Глава государства осмотрел выставку в кулуарах международной конференции AI Journey, передает РИА Новости.

«Ясно, к каким вопросам нужно готовиться», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что большинство вопросов касаются качества и доступности жилья, а также медицины и пособий. Кроме того, есть вопросы на тему транспортной инфраструктуры и государственных структур.

До этого пресс-служба Кремля сообщала, что прямая линия с Путиным начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов для прямой линии с российским лидером. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, удовлетворить все просьбы россиян невозможно. Представитель Кремля также указал, что тем не менее они не останутся без внимания.

Ранее в Госдуме подчеркнули важность проведения прямой линии с президентом РФ.