Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин узнал, каким темам посвящены многие вопросы на прямую линию

Путин о прямой линии: ясно, к каким вопросам нужно готовиться

Президент РФ Владимир Путин посмотрел результаты обработки искусственным интеллектом GigaChat вопросов, которые поступают на прямую линию. Глава государства осмотрел выставку в кулуарах международной конференции AI Journey, передает РИА Новости.

«Ясно, к каким вопросам нужно готовиться», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что большинство вопросов касаются качества и доступности жилья, а также медицины и пособий. Кроме того, есть вопросы на тему транспортной инфраструктуры и государственных структур.

До этого пресс-служба Кремля сообщала, что прямая линия с Путиным начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов для прямой линии с российским лидером. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, удовлетворить все просьбы россиян невозможно. Представитель Кремля также указал, что тем не менее они не останутся без внимания.

Ранее в Госдуме подчеркнули важность проведения прямой линии с президентом РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами