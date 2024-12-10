В Кремле заявили, как поступят со всеми заявлениями к прямой линии

Невозможно удовлетворить все просьбы россиян, принятые на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, однако они не останутся без внимания. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

«По объективным причинам все просьбы невозможно удовлетворить. И вряд ли их можно все удовлетворить к Новому году. Но они не останутся без внимания, потому что организация «Народный фронт» после мероприятия в течение года ведет напряженную работу по обработке каждого обращения», — сказал представитель Кремля журналистам.

Как сообщала пресс-служба Кремля, прямая линия с Путиным начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru начался прием вопросов для прямой линии с президентом.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

Ранее Песков заявил, что Кремль использует искусственный интеллект для обработки вопросов граждан к прямой линии.