Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, как поступят со всеми заявлениями к прямой линии

Песков: принятые на прямую линию обращения не останутся без внимания

close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Невозможно удовлетворить все просьбы россиян, принятые на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, однако они не останутся без внимания. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

«По объективным причинам все просьбы невозможно удовлетворить. И вряд ли их можно все удовлетворить к Новому году. Но они не останутся без внимания, потому что организация «Народный фронт» после мероприятия в течение года ведет напряженную работу по обработке каждого обращения», — сказал представитель Кремля журналистам.

Как сообщала пресс-служба Кремля, прямая линия с Путиным начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru начался прием вопросов для прямой линии с президентом.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

Ранее Песков заявил, что Кремль использует искусственный интеллект для обработки вопросов граждан к прямой линии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами